ماذا تفعل بلاسخارت في الجنوب؟ “يونامي” توضح

2021/10/02 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تتوجه الممثلةُ الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت اليوم السبت إلى البصرة والناصرية للاستماع لاراء الناخبين حول الانتخابات المقبلة .وذكر بيان […]

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