2021/10/02 | 09:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أرسل العراق وفودا دبلوماسية لمتابعة اوضـاع مواطنيه العالقين في ثلاث دول، فيما قــدرت وزارة الـهـجـرة والمـهـجـريـن عـددهـم في ليتوانيا بـ 275 شخصا بينهم اسر.وقال الوكيل الاداري لوزارة الهجرة كريم النوري في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفود دبلوماسية لإجلاء العراقيين من هذه الدول المركز الخبري الوطني.

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