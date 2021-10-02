2021/10/02 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، القبض على متهمين بتمزيق صور مرشحي الانتخابات في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مديرية النجدة نفذت واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد".

واضافت ان "الواجبات أسفرت عن القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية نوع تك تك لقيامهما بتمزيق صور مرشحي الانتخابات ضمن منطقة حي الخضراء من قبل دوريات نجدة حي الجامعة، والقبض على عدد من المخمورين، وضبط أربعة عجلات عليها أشارت حجز، والتبرع ب(٥) قناني دم للمرضى الراقدين داخل المستشفيات".

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