بينهم إرهابيون وقتلة.. القبض على 36 متهماً في ميسان

2021/10/02 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، عن تمكن مفارزها من القاء القبض على 36 متهما ومطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الأسبوع الماضي.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "شرطة المحافظة تمكنت من القاء القبض على 36 متهما ومطلوبا بقضايا جنائية مختلفة خلال الأسبوع الماضي".

وأضافت ان "مفارز قسم شرطة قضاء الميمونة بالاشتراك مع فوج طوارئ ميسان الخامس واستخبارات القضاء تمكنت من القبض على 3 متهمين بالقتل العمد وإثنين بالإرهاب وثمانية متهمين بقضايا السرقات ".

وتابعت ان "المفارز الأمنية القت القبض ايضاً على 23 متهما ومطلوبا بقضايا جنائية مختلفة منها الايذاء العمد والتهديد ومخالفين للقانون".

وختمت انه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

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