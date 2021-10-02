استعداداً للإنتخابات.. تربية كردستان تعطل الدوام الرسمي 6 أيام

2021/10/02 | 10:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستانأعلن وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والأوساط التعليمية الحكومية في الإقليم لمدة ستة أيام وذلك بطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال الوزير في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "تربية كردستان قررت التعاون مع مفوضية الانتخابات في العراق الاتحادي لإنجاح العملية الانتخابية ولهذا الغرض توقعت انهم بحاجة إلى تعطيل الدوام في المدارس والأوساط التعليمية لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح ان "المفوضية طلبت من الوزارة زيادة أيام تعطيل الدوام"، مردفاً بالقول "اليوم سيصدر أمر وزاري بهذا الغرض واعتبارا من السادس من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري ولغاية الحادي عشر من الشهر ستكون هناك عطلة للأوساط التعليمية الحكومية كافة بالإقليم".واشار إلى "إستئناف الدوام في يوم 12 من هذا الشهر".

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