‏تربية إقليم كردستان تعلن تعطيل الدوام ستة أيام

2021/10/02 | 10:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت تربية إقليم كردستان، السبت، تعطيل الدوام في المدارس لمدة ستة أيام.

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وقال وزير التربية ئالان حمة سعيد في مؤتمر صحفي تابعه "ناس"، (2 تشرين الأول 2021)، إنه "سيتم تعطيل الدوام في المدارس لمدة ستة أيام، من أجل التحضيرات للانتخابات".

وأضاف أن "المفوضية تحتاج المدارس للتحضير للعملية الانتخابية وإجرائها".

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