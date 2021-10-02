عمل مرعب.. طالبان تطرد أقلية الهزارة الشيعية وتستولي على منازلهم

2021/10/02 | 10:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السكان النازحين يقولون إن عمليات الإخلاء كانت على ما يبدو محاولة من جانب طالبان لمكافأة مقاتليها وأنصارها بعد 20 عامًا من الحرب.

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