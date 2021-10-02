كردستان تعطل الدوام ستة أيام

2021/10/02 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت تربية إقليم كردستان اليوم السبت، تعطيل الدوام في المدارس لمدة ستة أيام.وقال وزير التربية ئالان حمة سعيد في مؤتمر صحفي، إنه “سيتم تعطيل الدوام في المدارس لمدة ستة أيام، من […]

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