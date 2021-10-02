2021/10/02 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصيب ثلاثة أشخاص باطلاقات نارية إثر مشاجرة حصلت في قضاء الرفاعي شمال الناصرية مركز محافظة ذي قار .وذكر مصدر امني، أن “مشاجرة حصلت مساء أمس الجمعة في قضاء الرفاعي شمال الناصرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناصرية..



جرحى في مشاجرة بالأسلحة النارية المركز الخبري الوطني.

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