2021/10/02 | 10:12 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق الأول عربيا.. إصابات كورونا تتجاوز 234.24 مليون والوفيات 4 ملايين و994631 عالميا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/02 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق الأول عربيا.. إصابات كورونا تتجاوز 234.24 مليون والوفيات 4 ملايين و994631 عالميا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق الأول عربيا.. إصابات كورونا تتجاوز 234.24 مليون والوفيات 4 ملايين و994631 عالميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).