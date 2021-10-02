2021/10/02 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة اليوم السبت عن قطع طريق حيوي وسط بغداد لغرض الصيانة.

واكدت المديرية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه: “قطع الطريق من ساحة ميسلون بأتجاه جسر الاعاشة نزولاً بأتجاه كراج الامانة لمدة يومين وذلك لوجود اعمال صيانة من قبل كوادر امانة بغداد”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع طريق حيوي وسط بغداد لمدة يومين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع طريق حيوي وسط بغداد لمدة يومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).