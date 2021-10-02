الصين تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا

2021/10/02 | 10:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 41 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعا من 34 إصابة قبل يوم.وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محلية.وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، هبوطا من 25 قبل يوم .ولا […]

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