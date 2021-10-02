2021/10/02 | 10:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد..أكبر ثمار اليقطين على الإطلاق خلال مهرجان القرع في نيو إنجلاند) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: IMR5svqfIj0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد..أكبر ثمار اليقطين على الإطلاق خلال مهرجان القرع في نيو إنجلاند) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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