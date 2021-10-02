2021/10/02 | 10:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 2 أكتوبر 2021 | 10:16 صباحاً

| عدد القراءات : 3

البيئة: نينوى مطهرة بنسبة 90% من الألغام والمخلفات الحربية

أعلنت وزارة البيئة، السبت، عن تطهير 90 % من مدن نينوى من الالغام والمخلفات الحربية، فيما أكدت انها تعمل حاليا على تخليص اهالي المناطق الزراعية من آثارها.

وقال مدير دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة ظافر محمود، انه “تم تطهير 90 % من الالغام داخل مدن نينوى، وحاليا العمل يجري خارجها، لا سيما المناطق الزراعية التي وضع الدواعش فيها سدودا عالية بين القرى بهدف قطع التواصل بينها”.

وأضاف محمود، أن “مساحة الموصل الملوثة بالالغام تبلغ 200 كم مربع قبل تطهيرها، الى جانب وجود مساحات جار العمل بها وصلت الى 50 كم مربع”.

واشار الى ان “التركيز حاليا ينصب على المناطق الاكثر كثافة بالسكان، وكذلك التي تشهد عودة النازحين من اجل حماية الاسر من حوادث الالغام، لا سيما المناطق الزراعية في منطقة (فلفيل) الواقعة بالجانب الايسر من المحافظة، حيث سجلت حوادث كثيرة بين النساء والاطفال، ومن المؤمل الانتهاء من تطهيرها بالتعاون مع شركة سويسرية خلال الشهرين المقبلين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة: نينوى مطهرة بنسبة 90% من الألغام والمخلفات الحربية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة: نينوى مطهرة بنسبة 90% من الألغام والمخلفات الحربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).