أسعار النفط تقترب من حاجز الـ80 دولارا للبرميل

2021/10/02 | 10:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط مقتربة من حاجز الـ 80 دولارا، مدعومة بتوقعات بأن وزراء أوبك سيحافظون على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج.وارتفع خام برنت 97 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 79.28 دولارا […]

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