تعطيل دوام مدارس اقليم كردستان ستة ايام قبل الانتخابات

2021/10/02 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت وزارة التربية في اقليم كردستان اليوم السبت، تعطيل الدوام في المدارس لمدة ستة ايام.وقال وزير التربية ئالان حمة سعيد في مؤتمر صحفي انه :"سيتم تعطيل الدوام في المدارس لمدة ستة ايام، من اجل التحضيرات للانتخابات".واضاف :" ان المفوضية تحتاج المدارس للتحضير للعملية الانتخابية واجرائها"./انتهى9

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