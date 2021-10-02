2021/10/02 | 10:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توقعت هيئة الانواء الجوية طقسا صحوا بدرجات حرارة متباينة تتجاوز الاربعين في بعض المحافظات ، خلال اليومين المقبلين.وذكرت الهيئة في بيان :" ان طقس يوم غد الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة الى معتدلة السرعة .و في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا ودرجة الحرارة مقاربة لليوم السابق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة".وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم السبت ، 22 مئوية والعظمى 41 مئوية .وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 46 مئوية .واضاف البيان :" ان طقس الاثنين سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة"./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس متباين بدرجات حرارة تتجاوز الاربعين في بعض المحافظات خلال اليومين المقبلين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس متباين بدرجات حرارة تتجاوز الاربعين في بعض المحافظات خلال اليومين المقبلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).