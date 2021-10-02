بيان من المرور حول قطوعات جديدة في بغداد

2021/10/02 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة السبت عن قطع الطريق من ساحة ميسلون باتجاه جسر الإعاشة نزولاً باتجاه كراج الأمانة لمدة يومين.

وذكر بيان صدر عن المديرية أنه "بسبب وجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد في الطريق من ساحة ميسلون باتجاه جسر الإعاشة نزولاً باتجاه كراج الأمانة ،لذلك فقد تقرر قطع الطريق لمدة يومين لحين إكمال عمليات الصيانة".

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