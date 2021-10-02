العراق يرسل وفودا الى 3 دول بشأن المهاجرين العالقين.. كم يبلغ عددهم؟

2021/10/02 | 10:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة، السبت، ارسال العراق مؤخرا وفودا دبلوماسية لمتابعة أوضاع مواطنيه العالقين في ثلاث دول، فيما قدرت وزارة الهجرة والمهجرين عددهم في لتوانيا بـ 275 شخصا بينهم أسر.

وقال الوكيل الاداري لوزارة الهجرة كريم النوري في تصريح تابعه NRT عربية (2 تشرين الأول 2021)، إن "عدد العراقيين المتواجدين في ليتوانيا، يبلغ 275 شخصا بينهم 14 أسرة يقيمون ضمن 29 مخيما بمناطق مختلفة".

وأضاف، "تم بحث أوضاع من ما يزال منهم على الحدود ويرغب بالعودة طوعا الى العراق"، مبينا أن "وزارة الهجرة ستعمل على تسهيل إجراءات عودة العالقين إلى البلاد باعتماد خطة تتضمن استمرار دعمهم، ومتابعة أوضاعهم عن كثب، إضافة إلى عودتهم طوعا في الوقت ذاته".

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، في وقت سابق، إجلاء 690 شخصا عالقا على الحدود (الليتوانية – البيلاروسية) من خلال رحلتين جويتين.

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