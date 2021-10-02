صادرات نفط العراق لامريكا تهبط للصفر في الاسبوع الماضي.. من اصل 23 مليون برميل صدرها خلاله

2021/10/02 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم السبت، ان العراق لم يصدر أي كمية من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي صدرالعراق في ايلول قرابة 92.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة في تقرير إن “متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 5.389 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار383 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقة والذي بلغ 5.006 ملايين برميل”.

واضافت ان “امريكا لم تستورد النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي، بعد أن استوردت كمية 42 الف برميل يوميا في الأسبوع الذي سبقه.

واشارت الى ان “اكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,034 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 764 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بلغت الاستيرادات منها بمعدل 561 الف برميل يوميا، ثم روسيا وبكمية بلغت بمعدل 265 ألف برميل يوميا”.

ووفقا للإدارة فان “كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من كولومبيا لكل منهما بلغت معدل 255 ألف برميل يوميا، تليها الاكوادور التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 235 الف برميل يوميا، ومن ثم جاءت البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها 211 الف برميل يوميا وجاءت اخيرا نيجيريا بمعدل 64 الف برميل يوميا

ومن غير المعلوم سبب عدم تصديراي برميل نفط الى اميركا خلال الاسبوع الماضي، الذي يمثل الاسبوع الاخير من شهرايلول، الذي صدر العراق خلال هذا الاسبوع اكثر من 23 مليون برميل من اصل اكثر من 92 مليون برميل نفط، تم تصديره خلال الاسابيع الاربعة من ايلول.

وقالت وزارة النفط في بيان ان “مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر أيلول الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو” ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (92) مليونا (422) الفا و( 485 ) برميلاً ، بايرادات بلغت قرابة (6) مليار و(711) مليون و (7 ) الف دولار “.

واضاف ان “الاحصائية اشارت الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أيلول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (89) مليون و(224) الف و (354) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 922) الفا و( 857 ) برميلا .



فيما بلغت الكميات المصدرة إلى الاردن (275) الفا و (274)برميلا”، مبينا ان “المعدل اليومي لمجموع الصادرات النفطية قد بلغ (3) مليون و(81) الف برميل في اليوم”.

واشار الى ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 72.612 ) دولارا”.

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