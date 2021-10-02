2021/10/02 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة استئناف الرصافة، حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق حيدر عبد الواحد العبادي.وبحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، فأنه “تم الحكم بالحبس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الحكم بالسجن لمدة عام على رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية المركز الخبري الوطني.

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