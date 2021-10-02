2021/10/02 | 10:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 41 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعا من 34 إصابة قبل يوم.وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محلية.وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، هبوطا من 25 قبل يوم .ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96203 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا في الصين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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