بسبب تسجيل مسرب ..استبعاد

2021/10/02 | 10:32 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

استبعدت مفوضية الانتخابات في العراق، المرشح عن تحالف تقدم حيدر الملا، بسبب تحدثه عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتحدث الملا خلال تسجيل صوتي سرب فيما بعد ، يبدو أنه مع ناخبين محتملين، قائلًا كنا نقول سابقًا، أرئيل شارون ولا صدام حسين، أما حاليًا فنقول التطبيع ولا هذا النظام.

وحيدر الملا ...

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