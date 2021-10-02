منظمة تنتقد الأحكام

2021/10/02 | 10:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، حركة طالبان بفرض المزيد من القيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في أفغانستان، كاشفة عن مضمون لوائح تتضمن أحكام وقوانين وزعتها الحركة على الصحفيين.

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