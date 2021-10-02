بغداد..قطع طريق “ميسلون” لمدة يومين

2021/10/02 | 10:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة اليوم السبت عن قطع الطريق من ساحة ميسلون باتجاه جسر الإعاشة نزولاً باتجاه كراج الأمانة لمدة يومين.وذكر بيان صدر عن المديرية تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “بسبب […]

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