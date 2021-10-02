لأول مرة منذ 18 شهرًا.. أستراليا تفتح حدودها للمواطنين والمقيمين المُطعمين ضد كورونا

2021/10/02 | 10:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن خطط لإعادة فتح حدود البلاد أمام المسافرين الأستراليين والمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا للرحلات الدولية، ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعولها في نوفمبر.

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