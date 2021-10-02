لماذا أثار جدال هاريس مع طالبة بشأن إسرائيل الغضب؟

2021/10/02 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحاول مكتب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس احتواء تداعيات جدال في وقت سابق من هذا الأسبوع بين هاريس وطالبة وصفت تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها "إبادة عرقية وتهجير للناس".تقرير مراسلة CNN، سونلين سيرفاتي.

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