اعتقال 13 مطلوبا للقضاء بينهم متهمون بإطلاق العيارات النارية في بغداد

2021/10/02 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 13 مطلوبا للقضاء بينهم متهمون بإطلاق العيارات النارية في انحاء متفرقة من العاصمة.

وذكر إعلَام العمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية اعتقلت (8) متهمين مخمورين، بعد تهجمهم على المواطنين وترويعهم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، في منطقتي الغزالية، والشعلة".

واضافت ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة اعتقلت (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت أسلحة ومواد مخدرة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".ولفتت الى انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة وفق القانون".

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