اعتقالات في بغداد إثر إطلاق نار في الغزالية والشعلة

2021/10/02 | 10:39 - المصدر: وكالة ناس

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إعلَام عَمَلِيَّات بَغْدَاد: اعتقال (13) مطلوباً للقضاء بينهم متهمين بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين.بَغْدَاد 2 تشرين الأول 2021

تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ممارساتها الأمنية في جميع قواطع المسؤولية، لبسط الامن، وملاحقة الخارجين على القانون، وفي هذا الشأن اعتقلت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية (8) متهمين مخمورين، بعد تهجمهم على المواطنين وترويعهم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، في منطقتي الغزالية، والشعلة.وفي سياق متصل اعتقلت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة، ومواد مخدرة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية.تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة وفق القانون.

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