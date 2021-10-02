2021/10/02 | 10:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس منظمة المقاييس الإيرانية، غلام رضا شريعتي، ضرورة إزالة المعوقات التصديرية للسلع المتدفقة من إيران ومنها السيارات والحديد.وفي اطار زيارة رئيس منظمة المقاييس الإيرانية الى العراق لبحث سبل معالجة المشاكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تطالب العراق بإزالة “المعوقات” الخاصة بتصدير السيارات والحديد المركز الخبري الوطني.

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