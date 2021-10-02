نائب: بعد الانتخابات سيتصاعد غضب الشعب أكثر من السابق

2021/10/02 | 10:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللعبة السياسية العراقية في الحضيض وسنشهد ذلك وراء الانتخابات بشكل واضح.

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