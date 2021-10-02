محليا.. الدولار يحافظ على استقراره في تعاملات اليوم

2021/10/02 | 10:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تواصل أسعار صرف الدولار الحفاظ على استقرارها في التداولات بالأسواق المحلية.وسجلت أسعار بيع الدولار، اليوم السبت، 147500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147000 دينار لكل 100 دولار.وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية […]

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الدولار يحافظ على استقراره في تعاملات اليوم أولاً على الايام نيوز.

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