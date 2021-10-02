عمليات بغداد: مستعدون لحماية مراكز الاقتراع من النيران

2021/10/02 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية في جانبي الكرخ والرصافة، مؤكدا أن القطاعات الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد، لتأمين طرق التنقل وحماية جميع […]

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