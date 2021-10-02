مسلحون يهاجمون مواطنين ويطلقون النار عشوائيا في بغداد

2021/10/02 | 10:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية، السبت، 13 مطلوبا للقضاء بينهم متهمين باطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين في بغداد.

وذكر اعلام قيادة بغداد، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (2 تشرين الأول 2021)، انه تواصل قطعات قيادة عمليات بغداد ممارساتها الأمنية في جميع قواطع المسؤولية، لبسط الامن، وملاحقة الخارجين على القانون، وفي هذا الشأن اعتقلت قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية (8) متهمين مخمورين، بعد تهجمهم على المواطنين وترويعهم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، في منطقتي الغزالية، والشعلة".

وفي سياق متصل "اعتقلت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة، ومواد مخدرة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".

واكد البيان انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة وفق القانون".

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