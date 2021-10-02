ترامب يستنجد بالقضاء لإعادة حسابه على تويتر

2021/10/02 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من قاض إعادة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، فيما يسعى لإلغاء حظر دائم من منصة التواصل الاجتماعي.

فقد قدم ترامب(75 عاماً) إنذاراً دعوى أولية ضد عملاق الإنترنت أمس الجمعة، مطالباً باستعادة سريعة لحسابه، وجاء في الدعوى أن موقع “تويتر” ألغى حسابه، الذي كان يضم حوالي 80 مليون متابع، بسبب ضغط من قبل خصومه السياسيين.

وكان موقع تويتر قد حجب حساب ترامب في الثامن من يناير(كانون الثاني) الماضي، بسبب مخاطر من مزيد من التحريض على العنف، طبقاً لما ذكره الموقع في ذلك الوقت، وتم أيضاً حجب حسابي ترامب على “فيس بوك” و”يوتيوب” بعد اتهامه بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في يناير(كانون الثاني) الماضي.

وجاء ذلك في أعقاب ادعاءات لا أساس لها بالتزوير، بعد أن خسر الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن، وقال محامون إن حساب ترامب على تويتر، كان قد تحول إلى مصدر مهم للأخبار والمعلومات من الشؤون الحكومية.

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