بغداد تحيي ذكرى رحيل مام جلال

2021/10/02 | 10:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تحيي بغداد، يوم غد الاحد، ذكرى رحيل الرئيس العراقي الأسبق والزعيم الكردي جلال طالباني.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية اليوم السبت، أنه “برعاية وحضور رئيس الجمهور برهم صالح يقام الحفل التأبيني بمناسبة […]

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