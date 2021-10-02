2021/10/02 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر المعارك الطاحنة في محافظة مأرب، بين الحوثيين والقوات الحكومية، ويستمر تدفق الشبان المصابين إلى المستشفيات من الخطوط الأمامية، ومنهم أطرافهم مكسورة أو مفقودة، أو جلدهم محترق نتيجة القصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، ومنهم جرحى ومصابين بالرصاص في رؤوسهم أو أعناقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("القبور تنتشر بكثرة".. تقرير يوثق الأوضاع الميدانية "الطاحنة" في مأرب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("القبور تنتشر بكثرة".. تقرير يوثق الأوضاع الميدانية "الطاحنة" في مأرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).