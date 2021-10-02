الكشف عن خطة تأمين المراكز الانتخابية في بغداد

2021/10/02 | 11:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم السبت، عن الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية في جانبي الكرخ والرصافة، فيما أكد أن جميع المراكز الانتخابية مؤمنة.وقال سليم في تصريح صحفي، إنه “تم تأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها في جانبي الكرخ والرصافة حيث توجد في جانب الرصافة 10دوائر انتخابية و7 دوائر انتخابية في […]

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