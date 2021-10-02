شركة عربية تتصدر.. تصنيف جديد لأفضل 10 شركات طيران في العالم

2021/10/02 | 11:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف ما هي شركة الطيران من الشرق الأوسط التي وقع عليها الاختيار كأفضل شركة طيران في العالم لعام 2021 ضمن الجوائز السنوية المقدمة من هيئة مراجعة صناعة الطيران "سكاي تراكس".

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