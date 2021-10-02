الأدنى على الإطلاق.. منسوب مياه سد دربندخان يسجل انخفاضاً غير مسبوق

2021/10/02 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستانأعلن مدير سد دربندخان رحمان خاني، اليوم السبت أنه تم تسجيل أدنى منسوب مياه في السد على الإطلاق يوم أمس الجمعة.

وقال رحمان خاني في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "منسوب مياه سد دربنديخان انخفض عدة مرات حتى الآن، لكن هذا العام تم تسجيل أدنى منسوب على الإطلاق، حيث بلغ 902 مليون متر مكعب".

وأوضح أن "تغذية مياه سد دربنديخان تتم بشكل رئيسي من نهر سيروان، الذي يأتي من الجانب الإيراني ويشكل 70% من مياه السد، وهناك مصدران آخران من داخل إقليم كوردستان هما مياه أحمدآوا وتانجرون".

ولفت خاني إلى أن "مياه سد دربنديخان تناقص بسببين، الأول هو الجفاف وقلة الأمطار هذا العام، والآخر هو حجز المياه من الجانب الإيراني، حيث قامت إيران ببناء سد وحجز المياه".

وبين أن "السنة المائية تختلف عن السنة الميلادية، فالسنة المائية تبدأ في 1 أكتوبر / تشرين الأول بالتزامن مع موسم الأمطار، وهذا العام سجل سد دربنديخان أدنى منسوب له".

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