المفوضية توضح آلية تصويت النازحين خارج محافظاتهم

2021/10/02 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، آلية تصويت النازحين خارج محافظاتهم.

وقال مكتب انتخابات نينوى في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انها "كافة الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ليوم الاقتراع اكتملت على اكمل وجه".

ودعا المكتب "كافة الناخبين لاستلام بطاقاتهم البايومترية"، مبيناً أن " اخر وقت للاستلام نهاية الدوام الرسمي 2021/10/4".

وأشار الى ان "توزيع البطاقات في عموم محافظة نينوى وصل اكثر 80% ، حيث سيكون التصويت فقط بالبطاقة البايومترية او الإلكترونية".

وأردف مكتب المفوضية في نينوى أن "النازحين الذين تم حصر بطاقاتهم في محافظات النزوح واذا لم يتم الحصر فيجب ان يقترع في دائرته وكما مدون في بطاقة الناخب".

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