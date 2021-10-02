تعرف على آلية تصويت النازحين خارج محافظاتهم

2021/10/02 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، توضيحاً بشأن آلية تصويت النازحين خارج محافظاتهم.وقال مكتب انتخابات نينوى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة ليوم الاقتراع اكتملت على اكمل وجه”.ودعا المكتب، الناخبين الى “استلام بطاقاتهم البايومترية”، مبينا ان “آخر وقت للاستلام نهاية الدوام الرسمي 2021/10/4”.

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