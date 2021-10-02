الكشف عن الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات في بغداد

2021/10/02 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن الخطة الأمنية لتأمين العملية الانتخابية في جانبي الكرخ والرصافة.وقال قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم في تصريح للقناة الرسمية، انه “تم تأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها في جانبي الكرخ والرصافة حيث توجد في جانب الرصافة 10 دوائر انتخابية و7 دوائر انتخابية في جانب الكرخ”.

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