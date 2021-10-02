2021/10/02 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، قطع الطريق من ساحة ميسلون باتجاه جسر الإعاشة نزولاً باتجاه كراج الأمانة لمدة يومين.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بسبب وجود أعمال صيانة من قبل كوادر أمانة بغداد في الطريق من ساحة ميسلون باتجاه جسر الإعاشة نزولاً باتجاه كراج الأمانة، تقرر …

ظهرت المقالة قطع الطريق من ساحة ميسلون نزولاً باتجاه كراج الأمانة ليومين أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطع الطريق من ساحة ميسلون نزولاً باتجاه كراج الأمانة ليومين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطع الطريق من ساحة ميسلون نزولاً باتجاه كراج الأمانة ليومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).