اعتقال (13) مطلوباً للقضاء بينهم متهمون بترويع المواطنين في مناطق متفرقة من بغداد

2021/10/02 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعتقلت القوات الامنية (13) مطلوباً للقضاء ، بينهم متهمون باطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين، في بغداد .وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان :" ان قوة من الشرطة الاتحادية اعتقلت (8) مخمورين، بعد تهجمهم على المواطنين وترويعهم باطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، في منطقتي الغزالية والشعلة ، كما اعتقلت الشرطة (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبطت اسلحة، ومواد مخدرة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".واضافت انه :" تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة وفق القانون"./انتهى9

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