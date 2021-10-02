مختص اقتصادي لـ/نينا/ : الاموال التي صرفت لاستيراد الوقود تكفي لبناء منشآت متطورة لانتاجه

2021/10/02 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد المختص في الشأن الاقتصادي علي جبار الفريجي ،ان حجم الاموال التي صرفت لاستيراد وقود البنزين وزيت الغاز ( الكاز) للسنوات منذ عام 2005 يقدر باكثر من 32 مليار دولار.وقال الفريجي في تصريح للوكالة الوطنية العراقيةللانباء / نينا / ان" معادلة الطاقة في العراق غير المتوازنة، لا يمكن ان تكون في جسد الاقتصاد المنتظم،وفي دولة مثل العراق يمتلك 11 % من احتياطي النفط عالمياً، والمصدر رقم 2 في منظمة اوبك".واشار الى ان" حجم الأموال التي صرفت لاستيراد (البنزين والكاز)، كان يمكن ان تكون كافية لبناء منشآت متطورة لانتاج المادتين والمشتقات الاخرى بما يغطي حاجة العراق ويصدر منها".ودعا الفريجي ، وزارة النفط الى استثمار ارتفاع اسعار النفط عالميا والاستفادة من الشركات العالمية لاستثمار النفط الخام في المشتقات النفطية وترك الاستيراد من دول الجوار "./انتهى8

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