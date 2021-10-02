2021/10/02 | 11:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، اعتقال 13 مطلوبا للقضاء بينهم متهمون بإطلاق العيارات النارية في انحاء متفرقة من العاصمة.وذكر إعلَام العمليات في بيان، ان “قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية اعتقلت (8) متهمين مخمورين، بعد تهجمهم على المواطنين وترويعهم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، في منطقتي الغزالية، والشعلة”.واضافت ان “قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة اعتقلت (5) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبطت أسلحة ومواد مخدرة خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية”.ولفتت الى انه “تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات العلاقة وفق القانون”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 13 متهما بقضايا مختلفة في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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