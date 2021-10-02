اعتقالات في بغداد إثر إطلاق نار ضمن الغزالية والشعلة

2021/10/02 | 11:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، اعتقال 13 مطلوبا للقضاء بينهم متهمين بإطلاق العيارات النارية وترويع المواطنين.

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وذكرت القيادة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، أنّ "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية القت القبض على (8) متهمين مخمورين، بعد تهجمهم على المواطنين وترويعهم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، في منطقتي الغزالية، والشعلة".

وأضاف البيان أنّ "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة اعتقلت (5) متهمين أخرين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط أسلحة، ومواد مخدرة، خلال عمليات بحث وتفتيش ضمن قواطع المسؤولية".

وبحسب بيان قيادة العمليات فقد "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة إلى الجهات ذات العلاقة وفق القانون".

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