اتفاق عراقي ايراني حول تصدير السيارات

2021/10/02 | 11:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم التوصل لقرارات جيدة بخصوص تصدير السيارات والحديد المسلح وصياغة محضر بخصوص هذه القرارات.

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