القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة 50 مليون دينار في بغداد

2021/10/02 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهم بالخطف وآخر بسرقة ٥٠ مليون دينار عراقي من داخل دار شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيثان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكرامة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بقضية خطف فتاة ، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٢١ ق.ع ".

إلى ذلك، "ألقت مفارز مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٥٠) مليون دينار عراقي من داخل إحدى الدور السكنية ضمن قاطع الحبيبية شرق بغداد ".واشارت الى، انه "تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزائه العادل".

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